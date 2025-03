Desaparecimento de Wanessa Pedroso investigado como tribunal do crime Mulher de Pindamonhangaba sumiu após ser forçada a entrar em carro preto Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 16h28 (Atualizado em 14/03/2025 - 16h28 ) twitter

Polícia acredita que mulher desaparecida desde 2024 foi julgada pelo tribunal do crime

Wanessa Pedroso, de 42 anos, desapareceu em Pindamonhangaba em setembro de 2024 após ser forçada a entrar em um carro preto. A polícia investiga o caso como possível ação de um tribunal do crime ligado ao PCC. As buscas ainda não tiveram sucesso, e as investigações se concentram no bairro Araretama, onde uma casa ligada ao crime organizado foi descoberta.

O desaparecimento ocorreu após Wanessa tentar ajudar um amigo a recuperar um celular furtado. Após recuperar o aparelho, ela confrontou a mãe da jovem suspeita do furto. Durante essa conversa, um carro preto parou e Wanessa foi obrigada a entrar nele, não sendo vista desde então.

As investigações indicam que ela pode ter sido julgada por um tribunal do crime, prática comum em facções criminosas para punir aqueles que violam suas regras.

A polícia continua a investigar se Wanessa tinha ligação com o crime organizado ou se foi vítima por ultrapassar limites impostos pelas facções. O aumento dos homicídios na região destaca a necessidade urgente de políticas públicas eficazes para combater essas organizações criminosas.

Polícia acredita que mulher desaparecida desde 2024 foi julgada pelo tribunal do crime

