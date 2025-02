Descubra a altura dos famosos no desafio da Fabíola Reipert Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 27/02/2025 - 17h30 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Será que você consegue adivinhar qual é a altura de alguns famosos brasileiros? Tatá Werneck está no time dos baixinhos e tem apenas 1,52 metros. Já Kiko, do KLB, supera todo mundo com os seus 2,02 metros. Assista aos desafio da Fabíola Reipert!

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa