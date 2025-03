Destroços da queda de passarela na rodovia Anchieta continuam no acostamento da via Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 15/03/2025 - 14h19 (Atualizado em 16/03/2025 - 12h00 ) twitter

Um caminhão desgovernado colidiu com uma passarela na rodovia Anchieta, quilômetro 52, em Cubatão (SP), causando sua queda e interrompendo o trânsito por 15 horas para remoção de parte dos destroços. O acidente, que não deixou feridos, gerou um grande congestionamento. Parte da carga de 25 toneladas de polímero permanece no local e a Polícia Civil investiga as causas do acidente. Novas interdições são esperadas durante a retirada completa dos escombros.

