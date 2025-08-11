Doc Investigação exibe entrevista inédita de Gil Rugai
Acompanhe novas revelações sobre o crime de 2004
O programa Doc Investigação, apresentado por Thais Furlan, exibe uma entrevista inédita com Gil Rugai, condenado pelo assassinato de seu pai e madrasta em Perdizes, São Paulo, em 2004. Atualmente em regime aberto, Rugai discute a investigação e reafirma sua inocência. Não perca! Às 22h45.
Esta é a primeira vez em duas décadas que Rugai fala publicamente sobre o caso. Durante o documentário, ele questiona as investigações que resultaram em sua condenação. O caso continua a gerar debate e controvérsia no país.
O documentário traz à tona detalhes não divulgados anteriormente. Jornalistas que acompanharam o caso desde o início participam da produção, oferecendo uma visão aprofundada dos eventos que chocaram o Brasil.
