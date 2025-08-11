Logo R7.com
Balanço Geral

Doc Investigação exibe entrevista inédita de Gil Rugai

Acompanhe novas revelações sobre o crime de 2004

Balanço Geral

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Gil Rugai, condenado por assassinato em 2004, dá sua primeira entrevista em duas décadas.
  • Ele afirma sua inocência e questiona as investigações que levaram à sua condenação.
  • O documentário Doc Investigação promete revelar novas informações sobre o crime.
  • Jornalistas envolvidos no caso participam, trazendo uma visão aprofundada dos eventos.

 

O programa Doc Investigação, apresentado por Thais Furlan, exibe uma entrevista inédita com Gil Rugai, condenado pelo assassinato de seu pai e madrasta em Perdizes, São Paulo, em 2004. Atualmente em regime aberto, Rugai discute a investigação e reafirma sua inocência. Não perca! Às 22h45.

Esta é a primeira vez em duas décadas que Rugai fala publicamente sobre o caso. Durante o documentário, ele questiona as investigações que resultaram em sua condenação. O caso continua a gerar debate e controvérsia no país.

O documentário traz à tona detalhes não divulgados anteriormente. Jornalistas que acompanharam o caso desde o início participam da produção, oferecendo uma visão aprofundada dos eventos que chocaram o Brasil.

