Doc Investigação exibe entrevista inédita de Gil Rugai

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Gil Rugai, condenado por assassinato em 2004, dá sua primeira entrevista em duas décadas.

Ele afirma sua inocência e questiona as investigações que levaram à sua condenação.

O documentário Doc Investigação promete revelar novas informações sobre o crime.

Jornalistas envolvidos no caso participam, trazendo uma visão aprofundada dos eventos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O programa Doc Investigação, apresentado por Thais Furlan, exibe uma entrevista inédita com Gil Rugai, condenado pelo assassinato de seu pai e madrasta em Perdizes, São Paulo, em 2004. Atualmente em regime aberto, Rugai discute a investigação e reafirma sua inocência. Não perca! Às 22h45.

Esta é a primeira vez em duas décadas que Rugai fala publicamente sobre o caso. Durante o documentário, ele questiona as investigações que resultaram em sua condenação. O caso continua a gerar debate e controvérsia no país.

O documentário traz à tona detalhes não divulgados anteriormente. Jornalistas que acompanharam o caso desde o início participam da produção, oferecendo uma visão aprofundada dos eventos que chocaram o Brasil.

