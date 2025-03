Dono de suposto cativeiro de Vitória diz que imóvel estava vazio antes do crime Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 13/03/2025 - 11h18 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O proprietário de uma casa que teria sido usada como cativeiro de Vitória afirmou que a residência estava desocupada uma ou duas semanas antes da descoberta do crime. Imóvel foi alugado para Maicol, preso por suspeita de participar do assassinato A Guarda Civil Metropolitana foi acionada para inspecionar três propriedades pertencentes ao proprietário do imóvel, que liberou o acesso a esses locais. No momento da inspeção, a casa estava completamente vazia.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa