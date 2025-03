Drones capturam imagens de abatedouro clandestino em Santo André (SP) Animais sofriam maus-tratos antes de serem abatidos em condições insalubres Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 16h11 (Atualizado em 28/03/2025 - 16h11 ) twitter

Câmera do Balanço: Drones flagram abatedouro clandestino na Grande São Paulo

Drones capturaram imagens de um abatedouro clandestino em Santo André (SP), onde animais como porcos, cavalos e cabritos eram mantidos em condições precárias antes de serem abatidos. As carnes eram lavadas com água suja retirada de um córrego poluído próximo ao local.

Após denúncias de moradores do bairro Jardim Utinga, as autoridades ambientais monitoraram o local por dez dias com drones. As imagens coletadas levaram à ação conjunta da Guarda Civil e Polícia Civil, resultando na prisão de um homem por maus-tratos a animais. Ele foi liberado após pagar fiança de R$ 1.300.

Durante a operação, aproximadamente 100 quilos de carne foram encontrados prontos para comercialização em condições sanitárias inadequadas. Resíduos eram descartados diretamente no córrego do Oratório, aumentando os riscos à saúde pública. Cerca de 20 animais foram resgatados e encaminhados para abrigos no interior paulista. A investigação continua para identificar os compradores das carnes ilegais.

