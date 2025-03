Edneide Sales defende inocência do filho Maicol em caso de Vitória Regina Mãe contesta evidências apresentadas pela polícia em entrevista Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 16h25 (Atualizado em 14/03/2025 - 16h25 ) twitter

Exclusivo: mãe de Maicol, único suspeito preso pela morte de Vitória, fala pela primeira vez

Edneide Sales, mãe de Maicol dos Santos, único suspeito detido pelo desaparecimento e morte de Vitória Regina, falou pela primeira vez ao Balanço Geral. Em sua defesa, ela afirmou que Michael não conhecia a vítima e questionou as provas apresentadas pela investigação.

Durante a entrevista, Edneide contestou a presença de vestígios de sangue no carro do filho, alegando que o sangue encontrado não pertence à jovem desaparecida, mas sim ao próprio Maicol que se feriu recentemente. Ela também negou qualquer ligação entre o filho e Edna, idosa encontrada morta na mesma região.

A polícia apontou inconsistências no depoimento de Maicol e indicou que seu carro foi visto no local do desaparecimento de Vitória. No entanto, Edneide rebateu essas alegações afirmando que o veículo não corresponde ao do filho e que o horário mencionado não coincide com a rotina dele.

Ferramentas encontradas próximas ao corpo de Vitória, supostamente pertencentes ao padrasto de Michael, foram mencionadas na investigação. Edneide argumentou que o acesso ao local onde as ferramentas estavam era livre para outras pessoas.

‌



Enquanto a polícia continua investigando o caso, Edneide declara que seu filho é inocente e afirma: ‘A gente não sabe mais o que fazer, a gente está lutando contra coisas que a gente sabe que não são verdade’.

Assista em vídeo - Exclusivo: mãe de Maicol, único suspeito preso pela morte de Vitória, fala pela primeira vez

