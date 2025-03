Efeito dominó: jovem esbarra em moto e provoca sequência de quedas em Jataí (GO) Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 06/03/2025 - 09h52 (Atualizado em 07/03/2025 - 01h03 ) twitter

Um motociclista colidiu com uma moto estacionada, causando a queda de três motocicletas em efeito dominó na cidade deJataí (GO). O motociclista não se feriu e deixou o local sem prestar socorro. A mãe do adolescente, apontado como responsável, tentou acordo com os donos das motos e pode enfrentar consequências legais se ele for menor de idade.

