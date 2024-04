"Ela tem ciência disso", afirma mãe de menina abusada em piscina de condomínio

Balanço Geral |Do R7

O filho do acusado não queria permitir às autoridades o acesso às imagens da câmera O filho do acusado não queria permitir às autoridades o acesso às imagens da câmera (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral mostrou o caso de um filho que acabou na delegacia após receber a visita de seu pai, um professor de 57 anos, no condomínio onde mora, na cidade de Lauro de Freitas (BA).

O circuito de segurança da área de lazer filmou o homem por perto de duas crianças na piscina. Nas imagens, o professor parece conquistar a confiança delas, até que consegue agir.

Assutadas, as meninas de 7 e 9 anos saíram da água e se esconderam no parque infantil. Em seguida, o pai da mais velha percebeu e chamou a polícia.

A equipe da RECORD conversou com o homem que fez a denúncia, que preferiu não se identificar. "Eu achei estranho", afirmou o morador, que ao questionar o motivo do choro das meninas recebeu uma resposta determinante: "O senhor que está na piscina abusou de mim", disparou uma das crianças.

Assim que a Polícia Militar chegou ao local, conduziu o acusado para a delegacia, preso em flagrante. As imagens foram entregues às autoridades, que investigam o assédio sexual cometido contra as crianças.

O suspeito era visitante, pai de um morador, que se irritou com a forma com que o caso foi conduzido.

Uelinton Cerqueira, síndico do condomínio, contou como foi a reação do filho, que estava alcoolizado ao ver seu pai preso. "Passou a agredir porteiros e vigias, e a destruir o patrimônio do condomínio".

O síndico contou que foi necessário acionar a polícia novamente, e desta vez, o filho foi levado para a delegacia por desacato.

No Boletim de Ocorrência, as famílias das duas vítimas denunciaram que ambas tiveram as partes íntimas tocadas pelo suspeito.

Já no depoimento, o homem negou as acusações, mas, permanece preso. Ele já passou pelo exame de corpo de delito e, agora, vai passar por uma audiência de custódia.

Quem viveu o trauma, alerta para a importância de já conversar com as crianças para, de alguma forma, protegê-las desse tipo de situação.

"Se a minha filha não soubesse, ela, na inocência, pensaria que era brincadeira. Mas ela tem ciência disso, e isso é importante", desabafou a mãe da menina que denunciou o seu abusador.

Confira na íntegra:

Acompanhe casos intrigantes como esse no Balanço Geral. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

