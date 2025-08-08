Elandro Passaia anuncia nova paternidade no Balanço Geral
Ele compartilhou sua alegria e mencionou os possíveis nomes para o novo integrante da família
Durante o programa Balanço Geral, Elandro Passaia anunciou que será pai novamente. A revelação ocorreu em uma celebração especial pelo Dia dos Pais, com a presença de seu filho e esposa, Bruna.
No estúdio, foi exibido um vídeo com mensagens carinhosas para Passaia, destacando seu papel amoroso como pai. Ele compartilhou sua alegria e mencionou os possíveis nomes para o novo integrante da família.
Veja também
Segundo os parentes de Antonio, os funcionários da clínica em que ele estava internado alegaram que a permanência dos pacientes no local é de escolha deles
Balanço Geral playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!