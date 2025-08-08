Logo R7.com
Balanço Geral

Elandro Passaia anuncia nova paternidade no Balanço Geral

Ele compartilhou sua alegria e mencionou os possíveis nomes para o novo integrante da família

Balanço Geral

Durante o programa Balanço Geral, Elandro Passaia anunciou que será pai novamente. A revelação ocorreu em uma celebração especial pelo Dia dos Pais, com a presença de seu filho e esposa, Bruna.

No estúdio, foi exibido um vídeo com mensagens carinhosas para Passaia, destacando seu papel amoroso como pai. Ele compartilhou sua alegria e mencionou os possíveis nomes para o novo integrante da família.

