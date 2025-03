‘Ele é um psicopata’, diz delegado responsável pelo caso Vitória sobre Maicol Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 18/03/2025 - 14h32 (Atualizado em 18/03/2025 - 18h00 ) twitter

Nesta terça-feira (18), após Maicol dos Santos ter confessado ser o único autor dos crimes que envolvem o caso de Vitória, jovem de 17 anos encontrada morta em Cajamar (SP), o delegado e diretor da DEMACRO, Luiz Carlos do Carmo, afirmou em coletiva de imprensa que, segundo as conclusões dos investigadores, o então suspeito provavelmente é o único culpado no caso. A justificativa do delegado gira em torno da conclusão de especialistas sobre o fato de Maicol ser um psicopata, que, segundo ele, não agiria em comunhão ou colaboração com outras pessoas por esta condição. Ele ainda disse que, pelo caminhar das investigações até o momento, Vitória não foi abusada sexualmente e não deve ter sido mantida em cativeiro, tendo sido morta a facadas no carro do suspeito. Os laudos periciais conclusivos ainda não estão prontos.

