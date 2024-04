"Ele está se passando como coitado só porque morreu", diz mulher após matar o marido

Alto contraste

Mulher mata marido em Americanópolis (SP) e foge com os filhos do casal Mulher mata marido em Americanópolis (SP) e foge com os filhos do casal (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe detalhes do caso de Patrícia, mulher suspeita de matar o marido, João Paulo, durante uma discussão, em Americanópolis, na zona sul de São Paulo.

O casal tinha três filhos e aparentavam ser uma família feliz, mas por trás disso havia um relacionamento conturbado. Segundo relatos, o casal já estava se desentendendo há algum tempo.

"Era um relacionamento bem tóxico. Eu falava para eles que não estava dando certo, melhor separar, cada um para o seu lado e a vida que segue. Filhos a gente cria juntos ou não, mas não adiantava, eles brigavam sempre", disse uma familiar.

No dia do crime, os vizinhos ouviram um barulho vindo da casa deles e viram a mulher saindo da residência com as crianças. Em seguida, chamaram a polícia. Quando os agentes chegaram no local, encontraram João Paulo ferido. Patrícia desferiu golpes de faca contra o marido.

A vítima foi levada ao Hospital Geral de Pedreira com vida, porém não resistiu aos ferimentos. Os familiares entraram em contato com Patrícia e tentaram convencer a mulher a se entregar. A agressora demonstrou frieza após ter tirado a vida de João Paulo.

"Infelizmente aconteceu. Não era para ter acontecido, mas aconteceu. Ele está se passando como coitado só porque morreu", afirmou Patrícia.

Assista ao vídeo completo:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

