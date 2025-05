Elevador de carga despenca no Butantã, matando três operários Queda do equipamento deixou ainda um ferido grave Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 15h27 (Atualizado em 19/05/2025 - 15h27 ) twitter

Um elevador de carga caiu do 16º andar em uma construção no Butantã, São Paulo, resultando na morte de três trabalhadores. Uma quarta pessoa foi levada ao hospital em estado grave. O acidente ocorreu no km 18 da rodovia Raposo Tavares.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas para prestar socorro no local.

Assista em vídeo - Elevador de carga despenca do 16º andar e mata trabalhadores de obra em São Paulo

