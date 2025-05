São Paulo amplia vacinação contra a gripe para toda a população na próxima semana

A cidade de São Paulo vai ampliar a vacinação contra a gripe para toda a população a partir de segunda-feira (19). A medida foi tomada devido à baixa adesão do grupo prioritário: apenas 25% do público-alvo está imunizado. Todas as Unidades Básicas de Saúde terão vacinas disponíveis das 7h às 19h, em dias úteis, e aos sábados nas UBSs integradas e nas AMAs.



