Em comemoração de aniversário, Gottino se emociona com surpresa de seus filhos no Desafio dos Balões Apresentador também destacou o retorno de Lombardi ao Balanço Geral

Gottino completou 47 anos no último domingo, dez desses anos são dedicados a apresentação do Balanço RECORD/Antônio Chahestian

Reinado Gottino completou 47 anos neste domingo (7), e ganhou uma surpresa da equipe do Balanço Geral, na tarde desta segunda (8), ao vivo. A produção preparou um Desafio dos Balões especial, com a participação dos filhos do apresentador, Rafael, de 17 anos e Giovanna, de 14 anos. E, claro, ele se emocionou com presença dos adolescentes, que estavam acompanhados da mãe, Simone Chimenti.

A produção manteve toda a preparação em segredo e, por isso, ele chegou a anunciar no ar, enquanto se dirigia ao local da prova, que participantes do reality A Grande Conquista iriam se enfrentar na atração. Mas, logo, se deparou com Rafael, Giovanna e Simone: “Vocês me surpreenderam aqui com meus filhos aqui, as pessoas que eu amo. Demais!”, comemorou Gottino.

Acompanhado também por Fabíola Reipert, Garçom Maluco e Renato Lombardi - que retornou ao programa nesta segunda-feira (8), após alguns dias de afastamento, ele recebeu outras surpresas: assistiu a um vídeo com recados de todos os colegas que trabalham nos bastidores do Balanço Geral e por fim, ganhou um lindo bolo.

Conhecido por não segurar as lágrimas, Gottino fez jus à fama e chorou, durante seu discurso de agradecimento: “Receber esse carinho, para mim, é uma coisa maravilhosa”. E completou, dirigindo-se ao público: “Quero falar para vocês como estou realizado, como eu estou feliz profissionalmente, por trabalhar em uma das maiores emissoras do país, fazendo o que eu gosto, na emissora que eu gosto, para quem eu gosto. Agradeço a Deus, porque Ele me deu muito mais do que eu poderia imaginar”, completou o apresentador.

Retorno de Lombardi

Antes que o Desafio dos Balões terminasse, Gottino fez uma pausa para que o comentarista de segurança Renato Lombardi explicasse o motivo de ter se ausentado do programa, por duas semanas. O jornalista detalhou, então, o acidente que sofreu. “Resumindo: eu, para fugir de um carro, para não ser atropelado, pisei num buraco. E enfiei a cabeça na parede. Fui levado para o hospital, fiz uma tomografia de crânio. Deu uma fraturinha aqui [no ombro], sem necessidade de cirurgia. Fiquei no hospital, para fazer exames cardíacos, que eu faço todo ano. Foi por isso que fiquei no hospital. Falaram que eu estava na UTI, nada disso. Eu estou legal”, garantiu o jornalista.

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.