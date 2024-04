Empregada doméstica desaparecida tem diagnóstico de esquizofrenia

Alto contraste

A+

A-

Alzira, trabalhadora doméstica, desaparece misteriosamente após sair do serviço Alzira, trabalhadora doméstica, desaparece misteriosamente após sair do serviço (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe novas informações sobre a trabalhadora doméstica Alzira, que está desaparecida desde a última quinta-feira (4). Ela saiu do serviço, no Jardim Paulista, bairro nobre de São Paulo, mas não chegou em casa. A mulher deixou o seu celular na local onde trabalha, o que dificulta ainda mais sua localização.

Em um trajeto natural ao deixar o serviço, a mulher seguia no sentido da Avenida Paulista e pegava o transporte público na estação Brigadeiro. No dia do seu sumiço, uma câmera de segurança registrou imagens de Alzira no mesmo caminho de sempre.

Os filhos da trabalhadora estão desesperados para encontrar a mãe, pois Alzira faz o uso de medicamentos contínuos e passa frequentemente em consultas com psiquiatra. A mulher foi diagnosticada com esquizofrenia, e seu quadro pode se agravar com a falta dos remédios controlados.

Assista o vídeo:

Continua após a publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sem conseguir contato por telefone com a mãe, o filho de Alzira rastreou o Bilhete Único dela para saber qual trajeto ela fez. No dia seguinte do seu sumiço, os registros do cartão de transporte da mulher indicaram que ela seguiu na linha de trem São Francisco, em direção ao terminal rodoviário Capelinha, em Itapecerica da Serra (SP).

Apesar do desaparecimento ser próximo à zona sul da capital paulista, a busca pela mulher é feita em toda a região da Grande São Paulo, pois ainda não se sabe qual o caminho que Alzira realmente fez.

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share O Balanço Geral trouxe novas informações sobre o assassinato brutal de Julieta Ines Hernandez, de 38 anos, também conhecida como a "Palhaça Jujuba". A artista foi encontrada morta na cidade Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas. A mulher saiu de bicicleta do Rio de Janeiro com objetivo de chegar na Venezuela, seu país de origem, para fazer uma visita à mãe. Entenda o caso a seguir