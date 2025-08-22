Logo R7.com
Empresária ligada ao sertanejo Diego sob suspeita de crime financeiro

Jaqueline Amaral é investigada por suposta lavagem de dinheiro para o PCC

Balanço Geral

  • Jaqueline Amaral, esposa do cantor Diego, é investigada por lavagem de dinheiro ligada ao PCC.
  • A operação, chamada Fruto Envenenado, ocorre em Campo Grande e é conduzida por várias forças policiais.
  • Jaqueline é acusada de ter lavado R$ 3 milhões entre 2018 e 2022, utilizando contas de familiares e amigos.
  • Ela nega as acusações e afirma estar cooperando com as investigações; Diego ainda não comentou o caso.

 

Jaqueline Amaral, esposa do cantor Diego da dupla sertaneja Henrique e Diego, está sob investigação por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro associado ao PCC. A operação, denominada Fruto Envenenado, ocorre em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e é conduzida por diversas forças policiais, incluindo a Polícia Federal.

Jaqueline é acusada de ter lavado aproximadamente R$ 3 milhões entre 2018 e 2022. Antes de seu casamento com Diego, ela foi casada por 20 anos com Julinho Carambola, um dos líderes do PCC. Durante as buscas, as autoridades apreenderam veículos de luxo e bloquearam bens significativos.

A operação busca desmantelar um esquema que teria utilizado contas de familiares e amigos para ocultar a origem ilícita dos recursos. Jaqueline nega as acusações e afirma estar colaborando com as investigações, enquanto o cantor Diego ainda não se pronunciou sobre o caso.

Perguntas e Respostas

Quem é Jaqueline Amaral e quais são as suspeitas envolvendo seu nome?


Jaqueline Amaral é a esposa do cantor Diego, da dupla sertaneja Henrique e Diego. Ela está sob investigação por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro associado ao PCC, com acusações de ter lavado cerca de R$ 3 milhões entre 2018 e 2022.

Qual operação está conduzindo a investigação de Jaqueline Amaral?


A investigação, chamada de operação Fruto Envenenado, está sendo realizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por diversas forças policiais, incluindo a Polícia Federal.

Que ligação Jaqueline Amaral tem com o PCC?


Jaqueline foi casada por 20 anos com Julinho Carambola, que é um dos líderes do PCC, o que leva a suspeitas sobre seu envolvimento em atividades ilícitas.

Como Jaqueline Amaral está reagindo às acusações?

Jaqueline nega as acusações e afirma estar colaborando com as investigações, enquanto o cantor Diego ainda não se pronunciou sobre o caso.

Assista ao vídeo - Esposa de cantor Diego, da dupla com Henrique, é suspeita de lavar dinheiro para o PCC

