Empresária ligada ao sertanejo Diego sob suspeita de crime financeiro Jaqueline Amaral é investigada por suposta lavagem de dinheiro para o PCC Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 15h30 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h30 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Jaqueline Amaral, esposa do cantor Diego, é investigada por lavagem de dinheiro ligada ao PCC.

A operação, chamada Fruto Envenenado, ocorre em Campo Grande e é conduzida por várias forças policiais.

Jaqueline é acusada de ter lavado R$ 3 milhões entre 2018 e 2022, utilizando contas de familiares e amigos.

Ela nega as acusações e afirma estar cooperando com as investigações; Diego ainda não comentou o caso.

Esposa de cantor Diego, da dupla com Henrique, é suspeita de lavar dinheiro para o PCC

Jaqueline Amaral, esposa do cantor Diego da dupla sertaneja Henrique e Diego, está sob investigação por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro associado ao PCC. A operação, denominada Fruto Envenenado, ocorre em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e é conduzida por diversas forças policiais, incluindo a Polícia Federal.

Jaqueline é acusada de ter lavado aproximadamente R$ 3 milhões entre 2018 e 2022. Antes de seu casamento com Diego, ela foi casada por 20 anos com Julinho Carambola, um dos líderes do PCC. Durante as buscas, as autoridades apreenderam veículos de luxo e bloquearam bens significativos.

A operação busca desmantelar um esquema que teria utilizado contas de familiares e amigos para ocultar a origem ilícita dos recursos. Jaqueline nega as acusações e afirma estar colaborando com as investigações, enquanto o cantor Diego ainda não se pronunciou sobre o caso.

Perguntas e Respostas

Quem é Jaqueline Amaral e quais são as suspeitas envolvendo seu nome?

‌



Jaqueline Amaral é a esposa do cantor Diego, da dupla sertaneja Henrique e Diego. Ela está sob investigação por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro associado ao PCC, com acusações de ter lavado cerca de R$ 3 milhões entre 2018 e 2022.

Qual operação está conduzindo a investigação de Jaqueline Amaral?

‌



A investigação, chamada de operação Fruto Envenenado, está sendo realizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por diversas forças policiais, incluindo a Polícia Federal.

Que ligação Jaqueline Amaral tem com o PCC?

‌



Jaqueline foi casada por 20 anos com Julinho Carambola, que é um dos líderes do PCC, o que leva a suspeitas sobre seu envolvimento em atividades ilícitas.

Como Jaqueline Amaral está reagindo às acusações?

Jaqueline nega as acusações e afirma estar colaborando com as investigações, enquanto o cantor Diego ainda não se pronunciou sobre o caso.

Assista ao vídeo - Esposa de cantor Diego, da dupla com Henrique, é suspeita de lavar dinheiro para o PCC

Dupla sertaneja explicou que a mulher que gritou com a menina não faz parte da equipe deles

