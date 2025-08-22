Empresária ligada ao sertanejo Diego sob suspeita de crime financeiro
Jaqueline Amaral é investigada por suposta lavagem de dinheiro para o PCC
Jaqueline Amaral, esposa do cantor Diego da dupla sertaneja Henrique e Diego, está sob investigação por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro associado ao PCC. A operação, denominada Fruto Envenenado, ocorre em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e é conduzida por diversas forças policiais, incluindo a Polícia Federal.
Jaqueline é acusada de ter lavado aproximadamente R$ 3 milhões entre 2018 e 2022. Antes de seu casamento com Diego, ela foi casada por 20 anos com Julinho Carambola, um dos líderes do PCC. Durante as buscas, as autoridades apreenderam veículos de luxo e bloquearam bens significativos.
A operação busca desmantelar um esquema que teria utilizado contas de familiares e amigos para ocultar a origem ilícita dos recursos. Jaqueline nega as acusações e afirma estar colaborando com as investigações, enquanto o cantor Diego ainda não se pronunciou sobre o caso.
Perguntas e Respostas
Quem é Jaqueline Amaral e quais são as suspeitas envolvendo seu nome?
Jaqueline Amaral é a esposa do cantor Diego, da dupla sertaneja Henrique e Diego. Ela está sob investigação por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro associado ao PCC, com acusações de ter lavado cerca de R$ 3 milhões entre 2018 e 2022.
Qual operação está conduzindo a investigação de Jaqueline Amaral?
A investigação, chamada de operação Fruto Envenenado, está sendo realizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por diversas forças policiais, incluindo a Polícia Federal.
Que ligação Jaqueline Amaral tem com o PCC?
Jaqueline foi casada por 20 anos com Julinho Carambola, que é um dos líderes do PCC, o que leva a suspeitas sobre seu envolvimento em atividades ilícitas.
Como Jaqueline Amaral está reagindo às acusações?
Jaqueline nega as acusações e afirma estar colaborando com as investigações, enquanto o cantor Diego ainda não se pronunciou sobre o caso.
