Empresário com histórico criminal mata gari em Nova Lima Polícia investiga se arma utilizada no crime pertence à esposa delegada Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 15h45 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h45 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A polícia investiga se a arma usada por Renê Júnior no assassinato pertence à sua esposa, uma delegada.

O crime ocorreu em Nova Lima durante uma discussão e Renê foi preso logo após.

Na casa do casal, foram encontradas duas armas, incluindo uma pistola calibre 380.

Renê tem um histórico criminal de agressões e violência, e a família da vítima busca justiça.

A polícia investiga se a arma usada pelo empresário Renê Júnior para matar o gari Laudemir de Souza Fernandes pertence à sua esposa, uma delegada da Polícia Civil. O crime ocorreu em Nova Lima, Minas Gerais, durante uma discussão com a motorista de um caminhão de lixo. Renê foi preso pouco depois em uma academia e negou ter disparado a arma.

Durante a abordagem policial, Renê afirmou que o carro que dirigia era de sua esposa. Na casa do casal, foram encontradas duas armas, incluindo uma pistola calibre 380, possivelmente usada no crime. A Corregedoria da Polícia Civil está monitorando o caso.

Renê tem um histórico de violência: foi acusado em 2003 e 2005 por agressões no Rio de Janeiro; em 2011, envolveu-se em um atropelamento fatal; e em 2021 foi investigado por violência doméstica em São Paulo. A família de Laudemir busca justiça pela morte trágica.

Quem é o principal suspeito da morte do gari em Nova Lima?

O principal suspeito da morte do gari Laudemir de Souza Fernandes é o empresário Renê Júnior.

Qual é a relação entre Renê Júnior e a delegada mencionada na investigação?

A delegada mencionada na investigação é esposa de Renê Júnior, e a polícia investiga se a arma usada no crime pertence a ela.

Quais são os antecedentes criminais de Renê Júnior?

Renê Júnior tem um histórico de violência, incluindo acusações de agressões em 2003 e 2005, um atropelamento fatal em 2011 e investigações por violência doméstica em 2021.

O que a família de Laudemir está buscando após sua morte?

A família de Laudemir busca justiça pela morte trágica dele.

