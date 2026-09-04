Homem fica indignado ao ter que pagar R$ 3 para usar banheiro de shopping. A cobrança é justa ou injusta?
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Homem foi surpreendido ao usar o banheiro de um shopping na região central de São Paulo.
Ele disse que teve que pagar 3 reais pra usar o banheiro. O homem ficou tão indignado, que gravou um vídeo mostrando o painel de pagamento. Primeiro, precisa pagar a taxa com o cartão na maquininha. Depois, sai um papel do painel com um QR Code, e só assim ele consegue passar na catraca e usar o banheiro. Esse registro foi feito na região do Brás.
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