Empresário lança pizzas de pudim com camarão, sushi e bacon com sorvete. Você acha a ideia: criativa ou não combina? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

O André abriu uma pizzaria com a intenção de ser diferentão no mercado. A pergunta é: será que as criações que ele faz combinam?

Tem pizza metade pudim, metade hambúrguer: é o lanche inteiro e o pudim inteiro também. Tem também a opção de pudim com camarão. E o negócio vai ficando cada vez mais estranho: pizza de pudim com sushi! E pizza refrescante, já viu? O André criou a pizza com sorvete. Tem pizza de churrasco completo, com direito a carne, queijos e até mandioca frita no capricho.

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O André faz sucesso lá na cidade de Itapissuma, em Pernambuco. Mas será que os paulistanos gostariam de ter uma pizzaria assim aqui em São Paulo? Ou será que o pessoal é mais chegado no sabor tradicional básico? Fizemos uma enquete para saber. Vote e participe!