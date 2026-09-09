Mãe decide processar família de adolescente que não convidou a filha para festa de 15 anos. A atitude está certa? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma adolescente completou 15 anos e decidiu dar uma grande festa para a família e os amigos. A jovem entregou o convite para todos os colegas da turma da escola, aqui de São Paulo, mas deixou uma única menina de fora.

Quando descobriu o que tinha acontecido, a mãe dessa aluna excluída ficou furiosa e disse que decidiu processar a família da aniversariante por “bullying”. A atitude está certa? Vote e participe da enquete: