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Balanço Geral

Mãe decide processar família de adolescente que não convidou a filha para festa de 15 anos. A atitude está certa?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

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Uma adolescente completou 15 anos e decidiu dar uma grande festa para a família e os amigos. A jovem entregou o convite para todos os colegas da turma da escola, aqui de São Paulo, mas deixou uma única menina de fora.

Quando descobriu o que tinha acontecido, a mãe dessa aluna excluída ficou furiosa e disse que decidiu processar a família da aniversariante por “bullying”. A atitude está certa? Vote e participe da enquete:

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