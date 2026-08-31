Marido instala câmera em aspirador de pó e flagra mulher com amante, mas é condenado por invasão de privacidade. A condenação foi justa ou injusta? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um tema polêmico: privacidade no casamento! Existe ou não existe?

Olha só esse caso! Um marido colocou na cabeça que estava sendo traído pela esposa. Para tirar a teima ele fez o seguinte: o homem instalou uma câmera no aspirador de pó robô com acesso remoto, ou seja, mesmo fora de casa ele conseguia acessar tudo pelo celular. E a traição foi confirmada.

‌



O marido, revoltado, pegou os vídeos e levou o caso à Justiça. Resultado: a mulher e o amante foram condenados a pagar uma indenização de 270 mil reais por danos morais ao marido traído.

Só que o caso sofreu uma reviravolta: a mulher também denunciou o marido, só que por outro motivo. Ela disse que teve a privacidade violada.

‌



A Justiça entendeu que, mesmo dentro do casamento, gravar sem consentimento é ilegal. O marido foi condenado a 5 meses de prisão e ainda recebeu uma multa de 80 mil reais. Ele vai recorrer. O caso aconteceu em Taiwan. Na sua opinião, a condenação foi justa ou injusta? Vote e participe da enquete: