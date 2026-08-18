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Balanço Geral

Mãe vai à academia e faz esteira com bebê de 5 meses no canguru. Ela agiu certo?

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Uma influenciadora de internet está sendo criticada depois de publicar esse vídeo nas redes sociais. Dá uma olhada.

Ângela é mãe de uma bebê de 5 meses. Ela tenta se dividir pra dar conta de tudo, inclusive dos treinos. Ângela leva a bebê pra academia. A influenciadora tentou deixar a filha no carrinho, mas não deu muito certo por causa do choro.


Ângela então comprou um canguru reforçado pra prender a bebê ao corpo e, assim, conseguir treinar. E deu certo. Ângela fez a esteira tranquilamente, enquanto a bebê aproveitava o momento pra ficar grudadinha com a mãe.

Ângela é de Utah, nos Estados Unidos. Depois desse vídeo, a Ângela recebeu uma enxurrada de críticas. Muitos dizendo que ela poderia ter tropeçado e machucado a bebê. Já outros acharam que não teve nada de errado. Pelo contrário, é melhor estar junto da mãe do que ficar sozinha em casa ou com a babá. Na sua opinião, ela agiu certo? Vote e participe da enquete:

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