Mãe vai à academia e faz esteira com bebê de 5 meses no canguru. Ela agiu certo? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma influenciadora de internet está sendo criticada depois de publicar esse vídeo nas redes sociais. Dá uma olhada.

Ângela é mãe de uma bebê de 5 meses. Ela tenta se dividir pra dar conta de tudo, inclusive dos treinos. Ângela leva a bebê pra academia. A influenciadora tentou deixar a filha no carrinho, mas não deu muito certo por causa do choro.

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Ângela então comprou um canguru reforçado pra prender a bebê ao corpo e, assim, conseguir treinar. E deu certo. Ângela fez a esteira tranquilamente, enquanto a bebê aproveitava o momento pra ficar grudadinha com a mãe.

Ângela é de Utah, nos Estados Unidos. Depois desse vídeo, a Ângela recebeu uma enxurrada de críticas. Muitos dizendo que ela poderia ter tropeçado e machucado a bebê. Já outros acharam que não teve nada de errado. Pelo contrário, é melhor estar junto da mãe do que ficar sozinha em casa ou com a babá. Na sua opinião, ela agiu certo? Vote e participe da enquete: