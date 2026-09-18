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Academia na China coloca divisórias entre as esteiras. Você aprova a ideia no Brasil?

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Uma academia na China gerou controvérsia e dividiu opiniões nas redes sociais ao instalar divisórias entre as esteiras, criando pequenos cabines individuais para impedir o contato visual entre os alunos. O objetivo da medida é garantir mais privacidade e evitar distrações durante os treinos, agradando àqueles que preferem se exercitar sem se sentir observados, embora para muitos a ideia pareça um exagero. Vote e participe da enquete:

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