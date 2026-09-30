Fazendeiro presenteia jovem com queijo artesanal de 12 kg no primeiro encontro. O presente foi criativo ou estranho? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma jovem britânica chamada Stefanie foi surpreendida em seu primeiro encontro com um fazendeiro ao receber um presente incomum: uma peça de queijo artesanal de 12 quilos. Após sua irmã compartilhar o momento nas redes sociais, onde Stefanie aparece sorrindo com o mimo, as imagens viralizaram e dividiram opiniões entre os internautas, gerando polêmica entre quem aprovou a ideia e quem não gostou. O que você acha? Vote e participe da enquete: