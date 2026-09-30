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Fazendeiro presenteia jovem com queijo artesanal de 12 kg no primeiro encontro. O presente foi criativo ou estranho?

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Uma jovem britânica chamada Stefanie foi surpreendida em seu primeiro encontro com um fazendeiro ao receber um presente incomum: uma peça de queijo artesanal de 12 quilos. Após sua irmã compartilhar o momento nas redes sociais, onde Stefanie aparece sorrindo com o mimo, as imagens viralizaram e dividiram opiniões entre os internautas, gerando polêmica entre quem aprovou a ideia e quem não gostou. O que você acha? Vote e participe da enquete:

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