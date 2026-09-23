Itália quer multar pedestres que atravessam a rua mexendo no celular. Aqui no Brasil, a medida seria certa ou errada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma nova proposta em discussão na Itália prevê multas de cerca de R$ 450 para pedestres que atravessarem a rua distraídos, mexendo no celular, tablet ou notebook, mantendo permitidos apenas os fones de ouvido, desde que haja atenção ao trânsito. A iniciativa levanta o debate sobre se uma medida semelhante no Brasil seria correta para evitar acidentes e salvar vidas, já que a atração das telas compromete a atenção, ou se seria uma regra excessiva que fere a liberdade individual. O que você acha? Vote e participe da enquete: