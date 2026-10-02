Casal cria “contrato fitness” com regras para peso, treinos e alimentação. Para você, o acordo é uma boa ideia ou um exagero? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma influenciadora de São Paulo criou um “contrato fitness” com o marido, William, para manter uma rotina saudável no casamento. O acordo prevê exercícios quatro vezes por semana e limite de até três quilos de ganho de peso.

O casal também pode fazer uma refeição livre no fim de semana e até quatro pães franceses por semana. Segundo Jennifer, amigos consideraram as regras rígidas, mas o casal pode alterá-las quando necessário. Para você, o acordo é uma boa ideia ou um exagero?

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