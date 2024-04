Empresário condenado por matar esposa grávida arma emboscada para a sogra

Alto contraste

Empresário mata a esposa grávida e, anos depois, tenta matar a sogra

O Balanço Geral trouxe detalhes da história do empresário Horácio Rosendo de Araújo Neto, condenado por matar a esposa grávida, Vanessa Camargo, com um tiro na cabeça, em uma estrada de terra, na frente do filho, em Iporá (GO).

Na época, o suspeito tentou simular um assalto, mas isso não convenceu a polícia. Em 2020, ele foi condenado há 29 anos de prisão, mas ficou apenas uma semana atrás das grades. Agora, ele atirou contra a sogra, Nilva Camargo Soares, de 55 anos, avó que tem a guarda do filho dele.

Nilva estava em uma loja quando o ex-genro efetuou cinco tiros. A vítima foi levada para o hospital e já se recupera em casa. Após disparar contra a ex-sogra, o empresário fugiu, mas foi alcançado pela Polícia Militar. O suspeito foi morto durante o confronto com os agentes.

Para o delegado do caso, a tentativa de homicídio contra a ex-sogra foi premeditada. "Ele utilizou de um veículo alugado para cometer o crime e deixou, inclusive, cartas para os seus próximos", disse.

Com a morte de Horácio, os dois processos contra ele devem ser arquivados.

