Empresário denuncia agressão de guardas civis em Osasco (SP)

Guardas civis agridem dono de adega e obrigam testemunhas a apagarem vídeos em Osasco (SP)

Um empresário de Osasco (SP) relatou ter sido agredido por guardas civis municipais após uma fiscalização da prefeitura em sua adega. Segundo ele, os guardas permaneceram no local e iniciaram uma abordagem a seus familiares e amigos, levando-o a intervir. Durante o confronto, ele foi agredido e um funcionário que tentava gravar a situação foi forçado a apagar as imagens capturadas. A mãe do empresário também foi empurrada ao tentar intervir.

Apesar da coação, algumas imagens foram recuperadas e entregues à Corregedoria da Guarda Civil para investigação. A prefeitura de Osasco afirmou que está analisando as imagens e que os responsáveis pela agressão serão devidamente punidos.

Assista ao vídeo - Guardas civis agridem dono de adega e obrigam testemunhas a apagarem vídeos em Osasco (SP)

