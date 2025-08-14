Empresário é assaltado em São Miguel Paulista Criminosos surpreendem empresário dentro de caminhonete na zona leste Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 13h46 (Atualizado em 14/08/2025 - 13h46 ) twitter

Um empresário foi assaltado em frente a uma residência em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Ele estava dentro de sua caminhonete com a porta aberta quando um criminoso se aproximou e o retirou do veículo. Logo após, um segundo assaltante apareceu e ambos fugiram com a caminhonete.

Após o roubo, o empresário buscou ajuda na residência em frente à qual estava estacionado, mas os suspeitos já haviam escapado. Até o momento, os assaltantes não foram localizados pelas autoridades e continuam sendo procurados.

O incidente ocorreu por volta das 19h30, momento em que a rua estava deserta. A polícia alerta para a importância de medidas de segurança ao permanecer em veículos estacionados.

