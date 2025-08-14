Empresário é assaltado em São Miguel Paulista
Criminosos surpreendem empresário dentro de caminhonete na zona leste
Um empresário foi assaltado em frente a uma residência em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Ele estava dentro de sua caminhonete com a porta aberta quando um criminoso se aproximou e o retirou do veículo. Logo após, um segundo assaltante apareceu e ambos fugiram com a caminhonete.
Após o roubo, o empresário buscou ajuda na residência em frente à qual estava estacionado, mas os suspeitos já haviam escapado. Até o momento, os assaltantes não foram localizados pelas autoridades e continuam sendo procurados.
O incidente ocorreu por volta das 19h30, momento em que a rua estava deserta. A polícia alerta para a importância de medidas de segurança ao permanecer em veículos estacionados.
