Empresário Sidney Oliveira é preso em operação contra fraudes fiscais
Fiscal de tributos Artur Gomes liderava esquema de restituições indevidas
O empresário Sidney Oliveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma, foi preso em sua chácara na Grande São Paulo durante uma operação do Ministério Público contra fraudes tributárias. A Operação Ícaro identificou um grupo criminoso que favorecia empresas do varejo em troca de vantagens indevidas.
Artur Gomes da Silva Neto, fiscal de tributos apontado como líder do esquema, facilitava restituições acima do devido em troca de propinas mascaradas por notas fiscais emitidas por uma empresa em nome de sua mãe. Desde 2021, mais de um bilhão de reais foram envolvidos no esquema. As investigações continuam para identificar outras pessoas ou empresas envolvidas.
