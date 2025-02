‘Energia contagiante’, diz Passaia sobre gravação com influenciadora do Tocantins Apresentador do Balanço Geral foi até o centro de São Paulo conhecer um pouco mais sobre a história de Fabyzinha; entrevista vai ao ar nesta sexta (21) Balanço Geral|RECORD 21/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/02/2025 - 02h00 ) twitter

Eleandro Passaia faz gravação com influenciadora de quase 300 mil seguidores Reprodução/Instagram

Sempre com sorriso no rosto, o apresentador do Balanço Geral, Eleandro Passaia, esbanjou alegria ao gravar, no Viaduto do Chá, na capital paulista, com o novo fenômeno da internet, a influenciadora digital Faby Lima, que acumula 300 mil seguidores nas redes sociais.

A jovem também conhecida como Fabyzinha é natural do Tocantins e veio até São Paulo para conversar com o Balanço Geral e falar um pouco sobre sua história e o sucesso repentino na internet com seus vídeos de humor.

Em uma publicação no perfil da sua rede social, Passaia escreveu: “Dia de gravar com a maravilhosa Fabyzinha. Ela trouxe sua energia contagiante para São Paulo e para o Balanço Geral. Foi incrível!”.

Nos comentários, os fãs do programa e da sensação do momento se agitaram e criaram expectativas para assistir à reportagem que vai ao ar nesta sexta (21).

‌



“Fabyzinha é um espetáculo. Merece tudo”, escreveu um seguidor. “Quero muito assistir”, colocou outra internauta.

Confira a postagem:

‌



O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50 e, aos sábados, às 13h na tela da RECORD.