Casal gasta R$ 300 mil para clonar cadela morta em acidente. Você clonaria o seu cachorro? Participe da enquete do Balanço Geral com Thiago Gardinali Enquetes|Do R7 09/11/2024 - 11h09 (Atualizado em 09/11/2024 - 15h06 )

Ian e Dominika perderam a cadelinha de estimação Bijoux em um acidente. Ela foi atropelada por um motorista. O casal não aceitou a perda e decidiu clonar o animal. O procedimento é permitido nos Estados Unidos, então eles entraram em contato com uma empresa que realiza clonagem de animais e enviaram o DNA da cadelinha falecida. Agora eles aguardam na fila de espera para receber o clone que será gerado a partir de um embrião fertilizado implantado em uma cadela. O casal espera que o clone tenha a personalidade e aparência parecidas com a do antigo animalzinho.

Resultado da enquete:

Sim - 25%

Não - 75%