Dar pet de presente é sem noção ou gesto de carinho? Participe da enquete do Balanço Geral Enquetes|Do R7 06/12/2024 - 10h54 (Atualizado em 06/12/2024 - 10h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Final do ano chegando, e com ele, aquela festa com a família reunida, a mesa cheia de pratos típicos e, claro, o amigo secreto. O que a influenciadora mineira Kerolay Chaves ganhou provocou uma polêmica. Ela recebeu um cachorro de presente. Isso mesmo! A influenciadora achou carinhoso o gesto, mas depois devolveu o pet. Ela explicou que, para ganhar um presente assim, é preciso planejamento, afinal, se trata de uma vida que depende do tutor. Apesar da justificativa, a pessoa que presenteou Kerolay ficou “ofendida” com a devolução do cachorro, achando que era uma desfeita. Qual a sua opinião sobre dar pet de presente? Vote e participe da enquete: