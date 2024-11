Extintor de incêndio em carros pode voltar a ser obrigatório. Você é a favor ou contra? Participe da enquete do Balanço Geral com Thiago Gardinali Enquetes|Do R7 30/11/2024 - 10h46 (Atualizado em 30/11/2024 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O extintor de incêndio veicular , que deixou de ser obrigatório em carros de passeio em 2015, pode voltar a ser exigido. A proposta será votada no plenário do senado. Para algumas pessoas o extintor de incêndio é um item essencial de segurança e representa um custo pequeno em relação ao valor de um carro. Em contrapartida, entidades como a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA) e a Anfavea se opõem ao retorno da obrigatoriedade do extintor de incêndio. Elas afirmam que a evolução tecnológica dos veículos diminuiu significativamente o risco de incêndios. Além disso, segundo especialistas, o equipamento é útil apenas em estágios iniciais de fogo, sendo ineficaz quando as chamas se espalham.

Vote e participe da enquete: