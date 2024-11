Motorista grava vídeo contando que amigas falaram mal de passageira que desembarcou antes. Intrometido ou “sincerão”? Participe da enquete do Balanço Geral com Reinaldo Gottino Enquetes|Do R7 31/10/2024 - 10h45 (Atualizado em 31/10/2024 - 15h53 ) twitter

Um motorista de aplicativo estava em uma corrida levando três amigas. Durante a viagem, uma delas estava desabafando sobre a vida, falando de relacionamentos e amizades. Depois que essa jovem desembarcou, as outras duas meninas começaram a falar mal da “amiga”. Quando a corrida acabou, o motorista gravou um vídeo contando tudo o que as amigas disseram pelas costas da jovem que desabafou. O que você achou da atitude do motorista?

Resultado da enquete:

Intrometido - 15%

Sincerão - 85%