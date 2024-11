Mulher joga celular em vocalista de banda durante show e artista reage com gritos e ofensas. A reação foi exagerada ou justa? Participe da enquete do Balanço Geral com Reinaldo Gottino Enquetes|Do R7 26/11/2024 - 11h30 (Atualizado em 26/11/2024 - 11h30 ) twitter

A banda Bonde do Brasil fazia um show quando uma fã se empolgou. O vocalista é o Fernandes. Ele estava no meio de uma música quando, de repente, foi surpreendido por um celular que atingiu a testa dele. Na mesma hora, o cantor reagiu. Ele parou o show e deu uma bronca na mulher. Fernandes exigiu que a fã fosse retirada do show. Disse que ela o machucou e que ele estava trabalhando. A Polícia Militar foi acionada. O cantor disse que já tinha tirado uma selfie com a fã e que não era a primeira vez que ela ativava o celular no palco. Esse show aconteceu em Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte. A reação do cantor foi exagerada ou justa? Vote e participe da enquete: