Entenda o caso do golpista que tinha uma namorada para cada 'boleto da semana' Vítima afirmou ter tido prejuízo de R$ 25 mil e encontrou pelo menos seis mulheres que sofreram assédio psicológico do homem Balanço Geral|Do R7 28/04/2025 - 19h01 (Atualizado em 28/04/2025 - 19h01 )

Golpe amoroso dá errado e vítima se juntam contra o golpista gerando um prejuízo de R$ 25mil Reprodução/ RECORD

O Balanço Geral exibiu o caso de uma jovem, de 25 anos, que descobriu ter levado um prejuízo de R$ 25 mil após ser vítima de um golpe aplicado pelo segurança Ricardo Ribeiro Camargo, com quem namorou durante três anos. Porém, a mulher descobriu que não foi a única a ser enganada, e conseguiu reunir outras seis vítimas.

Com muita lábia e estratégia, Ricardo se aproximava de mulheres que se encontravam em momentos de vulnerabilidade para dar o “bote”. Assim, ele passava a ser visto como um consolo e também o futuro o homem da vida delas.

A atual vítima era mãe de dois filhos, tinha uma renda baseada na pensão das crianças e um trabalho que não conseguia manter sua vida nos termos financeiros “mínimos”, porque para agradar o ex-namorado emprestava o dinheiro que não tinha e acabava enrolada em dívidas.

Além das despesas acima do orçamento, a jovem também perdeu bens pessoais. Segundo ela, Ricardo teria vendido o carro dela e os móveis da casa onde morava para quitar as dívidas dele.

“Leão anda com leão, gatinho anda com gatinho”, diz a vítima ao ressaltar um ditado de Ricardo sobre só estar com uma mulher forte e “leoa” para ajudá-lo no dia a dia

Após conceder o pedido de Ricardo Ribeiro e depositar R$ 8 mil para as despesas da moto dele, a jovem passou a ficar desconfiada e começou a fazer pesquisas pelas redes. Então, acabou descobrindo que ela não era a única vítima do golpista.

A verdade começou a vir à tona quando ela passou a procurar por outros perfis em uma rede social que se interligavam com o então atual namorado. Não demorou muito para encontrar “denúncias” contra Ricardo e suas ações, feitas por uma mulher. Ao conversarem, a mulher acabou delatando Ricardo e revelou que ele guardava fotos íntimas de outras mulheres para chantagear as vítimas caso suas vontades não fossem feitas.

“Olha na gaveta dele, porque lá ele tem uma caixa cheia de pen drives. E nessa caixa tem um monte de gravações de mulheres que ele ameaça”, contou a vítima ao falar sobre o pronunciamento de uma segunda mulher, que preferiu não se identificar, mas que ao perceber a movimentação se juntou a causa e mencionou que havia sofrido do mesmo golpe.

Ricardo negou, mas as provas de outras mulheres violentadas psicologicamente e financeiramente iam contra o depoimento do criminoso.

As mulheres que se compadeceram com a atual vítima, passaram a expor entre si todas as maldades que Ricardo já tinha orquestrado, como uma rede de apoio. De acordo com as imagens disponibilizadas, entre as revelações expostas houve a confissão de um prejuízo de R$ 19 mil a uma terceira mulher que afirmava ter perdido tudo, inclusive a saúde mental.

A Polícia Civil do Estado de São Paulo deu o caso como investigação de estelionato, violência psicológica e perseguição.

