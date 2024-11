Escalada aos 90 anos? Saiba quem é o ladrão de joias que fez história no Brasil O Balanço Geral mostrou como Gino Meneghetti, também chamado de “Rei Gatunno”, ficou famoso por suas habilidades no mundo crime Balanço Geral|Do R7 06/11/2024 - 15h10 (Atualizado em 06/11/2024 - 15h10 ) twitter

Gino Meneghetti, "O Rei Gatunno" Reprodução/RECORD

O Balanço Geral exibiu uma reportagem exclusiva sobre Gino Meneghetti, também conhecido como “Rei Gatunno’, que carrega a título de ladrão mais velho do Brasil e da Itália, e ficou famoso por roubar joias em casas de luxo. Atraído por adrenalina, Gino Meneghetti nasceu na Itália e começou a realizar pequenos furtos ainda criança, roubando iscas para pescar com o avô. Em 1914, fugiu para o Brasil após ser procurado pela polícia europeia, e aqui constituiu família e consolidou sua trajetória no crime.

Apesar de ter passado um tempo sem roubar e tentar uma vida normal ao lado da esposa e filhos, isso não durou muito. Gino começou a invadir casas luxuosas na Avenida Paulista, na capital paulista, e era caracterizado por suas habilidades em escalar muros e paredes, além de pular com facilidade de um telhado para o outro; o que explica o apelido ‘Rei Gatunno’. O italiano chegou a invadir e roubar joias da casa da família Matarazzo, bilionários renomados de São Paulo. Nessa mesma época, ele se tornou um “especialista” neste tipo de crime e era manchete em jornais.

Durante uma perseguição policial, o ‘Rei Gatunno’ matou o delegado Valdemar Doia e passou 18 anos preso até conseguir sua liberdade novamente. Entretanto, ele voltou a cometer delitos, e foi detido várias vezes entre a década de 1940 e 1950, até se tornar jornaleiro por quatro anos, em 1960.

Entre os anos de 1964, 1966 e 1968, passou pela prisão, agora, com 90 anos. Mesmo em idade avançada, Gino, em liberdade, escalou um telhado, caiu e foi preso novamente. Ao ser abordado pelo jornalista Renato Lombardi, ele negou impacientemente as acusações: “Não tenho nada a ver com essa história, isso é tudo mentira da polícia”.

Sua última tentativa de roubo foi aos 92 anos, quando tentou invadir uma residência no Bairro Pinheiros, zona oeste de São Paulo, em 1970. O ‘Rei Gatunno’ morreu em 1976 em decorrência de uma trombose, mas sua história e legado são usados até hoje na pesquisa para a Academia de Policiais.

O Balanço Geral, apresentado por Reinaldo Gottino, vai ao ar se segunda a sexta, a partir das 11h50.

