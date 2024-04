"Espero que consigam encontrar esse cara e dar a ele o que merece", diz avô de criança morta em briga de trânsito Melissa Maria, menina de 6 anos, estava no banco de trás do veículo quando foi atingida com um tiro no rosto, em Minas Gerais

Criança é morta a tiros voltando de um passeio em família Criança é morta a tiros voltando de um passeio em família (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe detalhes da trágica história de Melissa Maria, menina de 6 anos, morta com um tiro no rosto, em Minas Gerais. A criança estava com a família, no banco de trás do carro, quando o pai se envolveu em uma briga de trânsito.

Segundo a versão dada para a polícia, o pai da vítima contou que estava na BR-381, em direção a Belo Horizonte (MG), quando teria se envolvido em uma discussão de trânsito por causa de uma 'fechada'. O motorista do outro carro não gostou, teria ficado nervoso e fez gestos obscenos para ele.

Em seguida, emparelhou o carro e um dos ocupantes sacou uma arma e atirou, mesmo com a família da menina pedindo que o suspeito não atirasse. O disparo perfurou o vidro e atingiu o rosto da Melissa.

A criança foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Os suspeitos fugiram logo depois, tanto a PM quanto a Polícia Rodoviária Federal estão atrás deles. Até o momento, ninguém foi preso.

Familiares e amigos foram despedir da menina no Cemitério Municipal de Raposos, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Antônio Nicomedes, avô da vítima, estava desolado e contou que ele e a esposa eram os responsáveis por cuidar da criança no dia a dia, enquanto os pais trabalhavam.

Agora, a família espera que identifiquem o suspeito e busca por Justiça. "Espero que consigam encontrar esse cara e dar a ele o que merece", afirmou Antônio.

Assista ao vídeo completo:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

