Esposa é perseguida por mulher que teve um caso com o marido dela Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 19/03/2025 - 19h25 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h01 )

Uma mulher vem sofrendo ameaças há três anos de uma mulher que teve um caso com seu marido. Segundo a vítima, ela está desempregada, pois não pode sair de casa devido à perseguição. O pesadelo começou quando o companheiro se envolveu com uma mulher que conheceu pela internet. Após uma briga entre eles, o homem passou a noite com a outra mulher. A desconhecida passou a mandar cartas insultando a vítima, fazer ligações para familiares e amigos, e chegou a colocar fogo no carro da mulher. A vítima registrou vários boletins de ocorrência. O advogado conseguiu uma medida protetiva para ela e o filho. A suspeita não foi identificada.

