"Estamos desesperados", desabafa irmão de motorista desaparecido em Cajamar (SP)

O Balanço Geral trouxe mais informações sobre o desaparecimento de Fábio Alexandre dos Santos, de 38 anos, que sumiu durante o trabalho, em Cajamar (SP). O homem tinha uma pizzaria, mas precisou fechar o negócio e se reinventar no mercado de trabalho.

Ele comprou um carro para fazer entregas em São Paulo, e enquanto trabalhava, Fábio não deu mais notícias.

Segundo familiares, o homem não tinha desavença com ninguém. Os parentes contam que no tempo livre, rapaz ficava com sua esposa e os dois filhos.

"Todo mundo gostava muito dele. Aonde a gente andava, as pessoas sempre falavam muito bem dele", disse a mãe do desaparecido, Roseli dos Santos.

O último contato que a família teve com Fábio, foi na última quarta-feira (7), por volta das 14h. O homem ligou para a esposa e disse que faria uma devolução em Cajamar, mas que voltaria para sua casa em breve, que fica em Osasco.

No dia em que o trabalhador desapareceu, a família rastreou a tag do carro de Fábio, que indicou que o homem teria passado no pedágio sentido à cidade de Cajamar, às 21h. O registro assustou os parentes, que ainda não sabem o motivo do veículo ter ido naquela direção no horário que constou o aparelho de rastreio.

Os familiares seguem sem respostas do paradeiro de Fábio, e a angústia aumenta. "Estamos desesperados. Não sabemos o que pode ter acontecido", desabafa Eduardo dos Santos, irmão do desaparecido.

