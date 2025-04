Esteticista morre após ser puxada por fios soltos em São Paulo Giovana Mota foi arremessada em direção a um ônibus após fio se enroscar em caminhão Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/04/2025 - 16h05 (Atualizado em 14/04/2025 - 16h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Esteticista morre atropelada por ônibus ao se enroscar em fios soltos na calçada na zona leste de SP

Giovana Jones da Silva Mota, uma esteticista de 24 anos, faleceu no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Durante uma caminhada com seu marido Vinícius, ela foi puxada por fios soltos que se enroscaram em um caminhão em movimento. Arremessada para a rua, Giovana foi atropelada por um ônibus.

O acidente ocorreu enquanto um trabalhador realizava manutenção nos cabos. A força do caminhão ao puxar o fio resultou na morte da jovem. Apesar do rápido socorro com a chegada de ambulâncias ao local, Giovana não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com o motorista do ônibus sob investigação. A tragédia levanta questões sobre segurança e sinalização adequadas durante trabalhos em vias públicas.

A família de Giovana clama por justiça e medidas preventivas para evitar tais acidentes no futuro.

‌



Assista em vídeo - Esteticista morre atropelada por ônibus ao se enroscar em fios soltos na calçada na zona leste de SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!