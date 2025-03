Estudante baleado por PM reservista recebe alta após seis dias internado, no Rio Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 03/03/2025 - 16h28 (Atualizado em 04/03/2025 - 12h02 ) twitter

Nesta segunda-feira (03), Igor Melo de Carvalho, estudante de 31 anos baleado por PM da reserva no Rio, recebeu alta após seis dias internado no Hospital Getúlio Vargas. Entre as publicações que ele fez nas suas redes sociais, em um vídeo agradece por estar vivo. Igor e Thiago Marques, motorista da moto em que ele estava, foram confundidos por Josilene da Silva como os assaltantes que haviam tomado seu celular mais cedo, quando seu ex-marido, Carlos Alberto de Jesus, PM da reserva do Rio, alvejou Igor com um tiro que o fez perder um rim, além de comprometer seu estômago e intestino. Josilene e Carlos Alberto são investigados pela Polícia Civil e ao final do inquérito podem responder por tentativa de homicídio.

