Estudante morre baleada em operação policial na Engomadeira Família contesta versão oficial de confronto entre polícia e criminosos em Salvador Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/04/2025 - 15h34 (Atualizado em 14/04/2025 - 15h34 )

Estudante morre baleada durante operação policial em Salvador (BA)

Ana Luisa, uma jovem universitária de 19 anos, foi morta durante uma operação policial no bairro da Engomadeira, em Salvador. A Polícia Militar relata que houve uma troca de tiros com homens armados durante uma ronda de rotina, resultando na morte de Ana Luisa. No entanto, familiares e moradores contestam essa versão, afirmando que a polícia chegou atirando.

A estudante foi socorrida e levada a um hospital próximo, mas não resistiu aos ferimentos. O incidente gerou uma manifestação na entrada do bairro, onde moradores usaram ônibus como barricadas em protesto por justiça. Devido à presença intensa do tráfico de drogas na área, o policiamento foi reforçado após o ocorrido.

A Polícia Civil está conduzindo investigações para esclarecer as circunstâncias exatas da morte de Ana Luisa. Amigos e familiares destacam que a jovem não tinha envolvimento com atividades criminosas.

