‘Eu mandei sentar e passei o fio’, confessa suspeito de matar homem e esconder corpo na geladeira Diego diz que apesar de ter sacado R$ 30 mil da conta da vítima, o plano não tinha motivação financeira; entenda o caso Balanço Geral|Do R7 20/08/2024 - 19h51 (Atualizado em 20/08/2024 - 19h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

RESUMINDO A NOTÍCIA Hamilton, advogado de 70 anos, estava desaparecido no Paraná;

A investigação constatou que o mecânico Diego foi a última pessoa que encontrou o advogado com vida;

A polícia encontrou o corpo da vítima na geladeira do suspeito;

Diego confessou o crime e garantiu que a motivação não era financeira, embora tenha retirado cerca de R$ 30 mil das contas da vítima.

Suspeito transferiu R$ 30 mil da conta de Hamilton para plataformas de jogos online Reprodução/RECORD

O Balanço Geral trouxe com detalhes o desfecho do desparecimento de um advogado no Paraná. Hamilton Antônio de Melo, de 70 anos, estava sumido e seu corpo encontrado na geladeira do mecânico Diego, que havia conhecido a vítima poucos dias antes do crime. Após o crime, o suspeito ainda realizou transferências bancárias em nome de Hamilton.

Um dia após o sumiço do advogado, a polícia concluiu que Diego era a última pessoa que tinha visto Hamilton vivo. O corpo da vítima foi encontrado dentro da geladeira do mecânico, que rapidamente assumiu a autoria do crime. “Eu mandei ele sentar, e na hora que ele sentou, eu passei o fio. Eu cheguei nele por trás”, confessou o suspeito.

A investigação aponta que Hamilton foi vítima de uma emboscada, sendo atraído até a casa de Diego, que funcionava como uma oficina mecânica. O suspeito confessou que a motivação do crime foi ter visto o advogado com sua irmã menor de idade. Após o homicídio, mais de R$ 30 mil foram tirados da conta de Hamilton. Diego negou que o plano teve motivação financeira. “A transferência foi depois que aconteceu o ocorrido, foi ali que ‘subiu o ódio’”, falou o mecânico.

As transferências foram feitas para plataformas de jogos online, com a intenção de não deixar rastros. Após o corpo ter sido achado na casa de Diego, três adolescentes saíram da casa do mecânico, mas apenas uma foi indiciada. As investigações ainda prenderam duas pessoas usadas como laranjas para sacar parte do dinheiro para o suspeito.

‌



A polícia ainda investiga se Hamilton teve relações com a irmã de Diego, e se houve tortura antes da morte do advogado.

Para saber as atualizações do caso, e não perder nenhum detalhe das notícias, acompanhe o Balanço Geral, que vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.