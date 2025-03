‘Eu sou inocente’, diz Daniel Lucas Pereira sobre caso Vitória Regina Suspeito nega envolvimento no crime e questiona vídeo encontrado em seu celular Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 15h42 (Atualizado em 13/03/2025 - 15h42 ) twitter

'Eu sou inocente, juro pela minha filha', diz Daniel, suspeito de envolvimento no caso Vitória

Daniel Lucas Pereira, um dos suspeitos no caso do assassinato da adolescente Vitória Regina, reafirmou sua inocência em entrevista exclusiva ao Balanço Geral da RECORD.

Ele nega qualquer envolvimento no crime e destaca que um vídeo encontrado em seu celular, supostamente documentando o trajeto da jovem no dia do desaparecimento, foi gravado em outro local.

Pereira afirma ser vítima de acusações injustas e relata ter recebido ameaças desde o início das investigações. Amigo da família da vítima, ele participou das buscas antes do corpo ser encontrado e deu carona aos familiares para o velório.

Com apoio jurídico, Daniel busca esclarecer inconsistências no caso e provar sua inocência. Seu advogado acredita ter elementos suficientes para demonstrar que Pereira não está envolvido no crime.

Assista em vídeo - 'Eu sou inocente, juro pela minha filha', diz Daniel, suspeito de envolvimento no caso Vitória

