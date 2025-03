Ex-atleta olímpico Ryan Wedding é procurado pelo FBI por tráfico de drogas Recompensa de R$ 60 milhões é oferecida por informações sobre seu paradeiro Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 16h49 (Atualizado em 21/03/2025 - 16h49 ) twitter

Ex-atleta olímpico é procurado pelo FBI por comandar rede internacional de tráfico

O ex-atleta olímpico Ryan Wedding está entre os dez mais procurados pelo FBI por liderar uma rede internacional de tráfico de drogas. Informações que levem à sua captura podem render uma recompensa de R$ 60 milhões. Wedding competiu pelo Canadá nas Olimpíadas de Inverno de 2002 e desde então se envolveu em atividades criminosas.

Acusado de comandar o transporte de cocaína entre Colômbia e Canadá e distribuir fentanil em cidades americanas e canadenses, Wedding também é suspeito de ordenar assassinatos para proteger suas operações criminosas. As autoridades acreditam que ele esteja escondido no México sob proteção do cartel de Sinaloa.

Wedding começou a se envolver no crime em 2006 e foi preso em 2010 por tentar comprar cocaína de um agente disfarçado nos Estados Unidos. Após cumprir pena, ele expandiu suas atividades ilícitas para o México em colaboração com o cartel local.

O FBI oferece uma alta recompensa na esperança de obter informações que levem à prisão do ex-snowboarder.

