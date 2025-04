Ex-miss desabafa após prisão em aeroporto de Chicago (EUA): ‘Tratada como bandida’ Entenda o caso a influencer que teve o visto americano revogado após viajar em posse de medicamento ilegal Balanço Geral|Do R7 16/04/2025 - 17h50 (Atualizado em 16/04/2025 - 17h50 ) twitter

Influencer é presa na imigração do aeroporto dos Estados Unidos Reprodução/ RECORD

O Balanço Geral repercutiu o caso da modelo, influencer e ex-miss Francielly Ouriques, que viajou para a Califórnia, nos Estados Unidos, para acompanhar um festival de música. Mas, em uma de suas conexões, ela foi detida na imigração ao levar em sua bagagem um medicamento brasileiro considerado como ilegal pela lei norte-americana.

Francielly Ouriques é uma profissional bastante presente nas redes sociais e sempre posta suas viagens internacionais, que acontecem com frequência. Porém, em sua última aventura, ela acabou presa ao passar pela imigração do aeroporto, pois portava um medicamento ilegal naquele país, mas comercializado com receita no Brasil.

O analgésico para dores fortes, era o tipo de remédio que Francielly portava quando foi presa e dada como suspeita em trabalhos ilegais e uma ameaça em potencial para o país.

“Sem comunicação com ninguém, sem acesso ao meu celular e as minhas coisas, igual a uma bandida. Largada em um frio de três graus, só podendo ficar com uma peça superior e uma peça inferior. Eu não podia usar casaco, fui tratada como uma bandida. Enfim, foi uma humilhação”, relata Francielly, ao explicar que após ser detida as autoridades a levaram para uma cela com apenas um banco e uma privada pelo resto do dia.

De acordo com as informações da promotora de Justiça (MP-SP), o remédio só teria a entrada liberada no país se houvesse algum tipo de receita médica, mas Francielly não tinha a prescrição.

Além da posse de um medicamento considerado como ilegal, a ex-miss também foi considerada suspeita por estar levando a mala de um amigo junto aos seus pertences. A influencer explica que ela tinha apenas uma bagagem que guardava suas roupas e objetos pessoais, mas que tinha a opção de levar até duas e por esse motivo fez um favor e ajudou o colega que também estaria viajando e não conseguiria levar.

Apesar das explicações, as autoridades não se mostraram convencidas e cancelaram o visto americano dela. Em um vídeo disponibilizado em suas redes, Francielly afirma que ao chegar no Brasil, buscou ajuda no consulado brasileiro, mas não obteve sucesso e, além de ter explicado sua situação, reafirmou que tentaria voltar aos Estados Unidos.

Confira o vídeo:

