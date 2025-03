Exclusivo: amigo de infância de Maicol apresenta contradições em depoimento sobre sumiço de Vitória Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 17/03/2025 - 15h44 (Atualizado em 17/03/2025 - 18h00 ) twitter

Roberto Cabrini conversou com Daniel Vinícius Sousa, amigo de infância de Maicol Antonio, o único preso suspeito de envolvimento no assassinato de Vitória Regina de Souza, de 17 anos. Ele revelou que os dois se conhecem há quase 20 anos e se encontraram na manhã do desaparecimento da adolescente. Daniel ainda disse que tem provas de onde estava na noite do crime e falou sobre a última vez que teve contato com Maicol. O dono de um bar, que inicialmente confirmou a presença de Daniel no local, depois alegou que ele esteve lá por apenas dez minutos, sem imagens para comprovar.

